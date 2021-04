Giovana faz ‘leitura crítica’ dos 100 dias de Sardelli

Segunda colocada nas eleições de 2020 para prefeito/a em Americana, Giovana Fortunato/PDT usou as redes sociais para fazer uma ‘leitura crítica’ dos 100 dias do governo Chico Sardelli/PV. Em sua análise, GF disse que tem ‘um dever com a cidade de Americana e ao meu ver é um pouco cedo para avaliações profundas da atual administração, mas pude notar três tendências que todo americanense deveria ficar de olho’.

Ela lista e faz alerta/ataques para o que vê como ‘excesso de cargos’, ‘abandono dos mais humildes’ e ‘muito marketing e pouca ação’.

Giovana aponta o aumento de 3 para 10 secretários adjuntos com salários de R$ 12.038,47 e aumento de 9 para 15 ocupantes em cargos de assessor institucional com salários de R$ 9.149,82.

O tema ‘pouco compromisso social’ ela aponta que ‘Chico vai pagar subsídio para a empresa de ônibus e ainda há a possibilidade de aumentar a tarifa de ônibus’.

CHICO BLOGUEIRINHO– Segundo Giovana, são mais de 90 postagens do Prefeito em redes sociais e zero transparência sobre: Servidores do DAE. Não sabemos até hoje quais foram as nomeações feitas e se atendem às atribuições das vagas.

Anúncio do fim da fila por vagas em creches, porém há mais de um ano está tudo fechado. As inscrições ainda não abriram e não há nenhuma informação sobre isso no site oficial da Prefeitura.