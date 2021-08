Giovana elogia cidades com prefeita, melhores no trato da Covid

Segunda colocada na eleição para prefeita em Americana em 2020, a ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT) publicou em seu blog reportagem que aponta que as mulheres governantes cuidaram melhor da população do que os homens durante a pandemia da Covid 19. Provável candidata a deputada no ano que vem, Giovana citou casos como o da Nova Zelândia e de cidades do Brasil.

A Nova Zelândia passou a habitar o imaginário de milhões de pessoas em seus momentos de tédio ou desespero em quarentenas forçadas ao redor do mundo. Ali, apenas 26 pessoas morreram em decorrência da pandemia. Considerada a artífice dos bons resultados sanitários do país, a primeira-ministra Jacinda Arden foi comparada a seus pares, como o ex-presidente americano Donald Trump e o mandatário brasileiro Jair Bolsonaro, cujos países registraram juntos mais de 1,1 milhão de mortes por infecções do novo coronavírus.

44% MENOS MORTES, 30% MENOS INTERNAÇÕES