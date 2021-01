Giovana debate PDT no governo em Nova Odessa

Segunda colocada na eleição de 2020 em Americana com quase 30 mil votos e provável candidata a deputada federal em 2022, Giovana Fortunato começou a montar o PDT regional logo neste começo de 2021. Nesta terça-feira, ela foi a Nova Odessa discutir com o prefeito Leitinho Schooder (PSD) a participação do seu partido no governo local.

GF terá cinco cidades para trabalhar em 2021 e 2022 e hoje preside o partido em Americana. Ela disse ao NM que ainda não se definiu se vem a federal ou a estadual, mas que vai reorganizar o partido. “O projeto agora é estruturar o partido na região”, disse.