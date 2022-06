A ex-vereadora de Americana e pré-candidata a deputada federal Giovana Fortunato (PDT) usou a Tribuna Livre da Câmara de Santa Bárbara esta terça-feira.

Durante a sessão dos vereadores. Giovana explanou sobre as atividades do grupo “Mulheres pela Vida”, no que tange a indicadores para o monitoramento de políticas públicas regionais de interesse das mulheres.