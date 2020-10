Giovana abraça campanha de Esther Moraes em SBO

A candidata a prefeita de Americana pelo PDT, Maria Giovana Fortunato, abraçou a candidatura de sua estagiária na Câmara, Esther Moraes, que sai na chapa do PL de Santa Bárbara d’Oeste. Em 2018, Maria Giovana obteve 1.644 votos em Santa Bárbara para deputada federal. Em suas redes sociais, Giovana postou uma foto ao lado de Esther e disse que torce pela jovem de 21 anos. “Este ano ela está candidata em Santa Bárbara e eu quero desejar publicamente sorte, sabedoria e coragem. Santa Bárbara merece”.

Esther Moraes é estudante de direito e ativista social. É a candidata mulher mais jovem de Santa Bárbara.

É idealizadora do projeto Cooperativa de Trabalho dos Coletores de Recicláveis Juntos Somos Fortes, um empreendimento que gera hoje 20 empregos na cidade, triando 40 toneladas de resíduos sólidos mensais que antes iam para o aterro sanitário. As famílias empregadas são na grande maioria mulheres arrimo de família que viviam em vulnerabilidade social. Tal projeto hoje na cidade gera emprego, inclusão social e cuidado com o meio ambiente.

Ela também participa do Coletivo de Mulheres Negras Carolina Maria de Jesus, grupo organizado inicialmente por ela ainda na Favela Zumbi dos Palmares.

O Coletivo é uma rede de apoio a todas as mulheres barbarenses que passam por alguma violência ou precisam acessar os serviços públicos e encontram dificuldade.

A decisão de se candidatar a vereadora se deu após identificar no cenário municipal a falta de representatividade da juventude e da mulher na Câmara Municipal e através da criação de um projeto coletivo, ouvindo a população barbarense especialmente a juventude, as mulheres e os bairros periféricos da cidade, discute e propõe mudanças nos serviços públicos do município.