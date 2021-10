Gincana no Bosque, do Instituto JR Dias, reúne mais de 350 crianças

O evento “Gincana no Bosque” do Instituto JR Dias reuniu aproximadamente 380 crianças na manhã deste sábado no Bosque das Nascentes, no Zanaga.

O evento gratuito destinado às crianças em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no último dia 12, contou com diversas brincadeiras como caça ao tesouro, realização de sorteios, pula-pula, brinquedos infláveis, além de distribuição de sorvetes, algodão doce, pipoca, cachorro-quente, guaraná e frutas. Além das brincadeiras, equipe da Romu Canil realizou uma apresentação do cão Bolt, que encantou as crianças e os pais presentes.

O “Gincana no Bosque” faz parte do calendário de eventos do Instituto JR Dias. Este é o primeiro evento realizado pela instituição após a melhora da pandemia. Atualmente, o Instituto conta com pelo menos 8 eventos gratuitos para a população realizados em datas sazonais.

Além do apoio da Gama, o evento também contou com o apoio do DAE, que fez a distribuição de água.