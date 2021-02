Gincana do Caminhoneiro fará duas etapas em Santa Bárbara

A menos de um mês do término da temporada de superação da Gincana do Caminhoneiro e da meta de realizar 90 etapas em pontos estratégicos de maior circulação de transportadores rodoviários de carga no Brasil, registrando a marca de quase 10 mil participantes, a maior ação itinerante das estradas brasileiras chega a cidade de Santa Bárbara do Oeste.

Caminhoneiros de passagem pelo trecho terão a oportunidade de participar das etapas que acontecem nos dias 22 e 23 de fevereiro, no Posto Graal Bandeirantes Sul (Rodovia dos Bandeirantes, km 125 Sul) e entre 26 e 28 de fevereiro no Posto Graal Bandeirantes Norte (Rodovia dos Bandeirantes, km 125 Norte), onde serão montados os circuitos de saúde e oferecidos momentos de ‘descompressão’ e cuidados pessoais, sem aglomeração e cumprindo rigorosos protocolos sanitários frente a Covid-19.

Logo ao chegar na arena de cada um dos postos das etapas, o caminhoneiro tem sua temperatura aferida e recebe orientações do uso constante de máscaras, da importância da higienização das mãos e do distanciamento social. Feito isso, o caminhoneiro tem acesso ao circuito de saúde, onde, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura – serão realizados atendimentos rápidos, incluindo testes de glicemia e checagem de pressão arterial, para detecção precoce de doenças silenciosas como diabetes e hipertensão, além de receber dicas sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar obesidade, outro mal que pode acometer aquele que passa horas sentado atrás do volante.

Além dos cuidados pessoais, o estradeiro também receberá instruções sobre a importância de fazer a desinfecção da boleia, principalmente na maçaneta, no volante, painel, alavanca de câmbio e demais pontos expostos ao risco de contaminação pelo coronavírus, reforçando, assim, a proteção de todos os profissionais envolvidos na cadeia do transporte. Essas instruções serão dadas na prática, quando um instrutor condizir[a o participante à pista montada na arena. Feito isso, o caminhoneiro terá ainda a oportunidade de testar sua destreza no volante, percorrendo um trajeto demarcado por cones, driblando-os para tentar terminar o percurso no menor tempo e sem derrubar nenhum obstáculo.

Os caminhoneiros que completarem o percurso no menor tempo em cada uma das etapas estarão classificados para a última semifinal da temporada, que acontecerá no dia 13 de março, no Posto 21, em Fazenda Rio Grande/PR, onde cinco caminhoneiros garantirão as vagas derradeiras para a disputar o caminhão zero km da linha IVECO Tector na grande final.

Embora o teste de habilidade seja gratuito, para conquistar sua oportunidade de ir para a grande final da Gincana do Caminhoneiro, o estradeiro precisa ter, obrigatoriamente, passado no atendimento de saúde do local e validar seu tempo. Para isso, deve apresentar um consumo de R﹩ 500 em combustível nos postos da Rede Siga Bem ou aquisição de créditos de mesmo valor no Cartão do Caminhoneiro Petrobras.

Vale lembrar que, embora a etapa do Posto Graal Bandeirantes Norte tenha três dias de atendimentos e testes, os tempos no percurso serão computados apenas nos dias 27 e 28 de fevereiro.

Confira o restante da programação da temporada acessando o site: www.gincanadocaminhoneiro.com.br .