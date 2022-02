Ginásio do Zanaga terá transmissão da final do mundial da Fifa

A Mancha Verde Subsede de Americana está organizando a transmissão da final do Mundial FIFA 2022 entre Palmeiras vs Chelsea no Ginásio de Esporte Prof. Roberto Poleti no bairro Antonio Zanaga, na cidade de Americana. A torcida organizada do Palmeiras promete levar ao ginásio uma estrutura completa de painel de LED e som, onde os palmeirenses e suas famílias possam assistir ao jogo em um local coberto, com qualidade e conforto.

Para a segurança de todos, a Mancha Verde ressalta que é proibido o uso de rojão, bombas e cooler com bebidas. Permitido fumaça e sinalizadores. Todas as medidas sanitárias contra a Covid-19 serão estabelecidas, como a apresentação do comprovante de vacinação, aferição da temperatura, uso de máscara e álcool em gel.

O evento começa a partir das 10h00 no sábado dia 12 com entrada de 1 kg de alimento que será revertido ao Fundo Social de Solidariedade de Americana. O Ginásio do Zanaga fica na Av. Afonso Arinos s/n. O evento tem apoio da Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Esportes, Secretaria de Governo e Guarda Municipal.

Outras informações através do WhatsApp 19 99586.6071