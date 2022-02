Gilson Novaes visita Câmara barbarense

O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, vereador Joel do Gás (PV), recebeu esta semana, em seu gabinete, a visita de Gilson Alberto Novaes, professor de Direito Eleitoral na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Campinas. O professor visitou a sede do Legislativo para doar cópias de seu novo livro, Vale a Pena Ler de Novo III, as quais ficaram disponíveis na biblioteca da Câmara.

Gilson Novaes foi vereador no Município em três legislaturas consecutivas (1973 a 1976, 1977 a 1982 e 1983 a 1988). Ele também é autor das obras Eleições e Imprensa em Santa Bárbara d’Oeste: 1950 – 1996 (1998), Porque Ele Vive I (1998), Porque Ele Vive II (2000), Vale a Pena Ler de Novo (2008) e Vale a Pena Ler de Novo II (2013). Em dezembro de 2010, a Câmara denominou sua biblioteca jurídica como “Biblioteca Gilson Alberto Novaes”.