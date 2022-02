Ghizini visitam escolas após volta as aulas

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, e a adjunta Evelene Ponce Medina, visitaram, nesta segunda-feira (21), algumas unidades de Educação Infantil da rede municipal de ensino. O objetivo foi verificar de perto o atendimento aos alunos após o retorno das aulas presenciais e conversar com a equipe escolar sobre a realidade de cada unidade.

As visitas ocorreram nas casas da criança Maíra, no Parque Gramado; Aracy, no São Jerônimo; e Baeti, no Parque das Nações; além da Creche Caic. Na ocasião, foi verificado que a maioria das classes está com o número de alunos abaixo da quantidade preconizada pelo Decreto Municipal nº 8.812/2011, que é a base da Secretaria de Educação para definição das turmas, de acordo com cada faixa etária.

Apesar de não existir nenhuma legislação que indique a obrigatoriedade de profissionais de apoio nas classes, além do professor, está acontecendo um esforço permanente da Secretaria de Educação neste sentido, especialmente para os berçários, que atendem alunos menores e que demandam uma maior atenção.



“Estamos cumprindo a legislação, sabemos que não temos um quadro ideal, mas estamos trabalhando para melhorar essa situação e atender nossas crianças cada vez melhor. Nosso principal objetivo é a realização do concurso público o mais rápido possível”, reforçou Ghizini.



De acordo com a secretaria, essas visitas são frequentes e realizadas pela equipe de supervisão com o objetivo de averiguar como anda o atendimento prestado às crianças, conversar com os profissionais que atuam nas escolas e fazer ajustes quando a equipe pedagógica considerar necessário.