Ghizini visita centro Mãos que Acolhem

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, visitou na última sexta-feira (30/4), o Centro de Inclusão “Mãos que Acolhem”. O propósito da ida ao local foi conhecer o novo espaço, que agora funciona em um prédio no bairro São Vito, conversar sobre a dinâmica de trabalho e entregar um notebook ao projeto. O secretário foi acompanhado da secretária adjunta, Evelene Ponce Medina, e da supervisora de Educação Inclusiva, Salete Cristina Pelisson da Cruz.

“A nossa administração tem um olhar sensível para nossas crianças, principalmente sobre projetos de acolhimento. O ‘Mãos que Acolhem’ é um modelo de política pública que sempre terá nosso apoio”, declarou o prefeito Chico Sardelli. “O ‘Mãos que Acolhem’ está lotado na Secretaria de Educação e tem como foco o apoio multidisciplinar aos alunos com dificuldades de aprendizagem, favorecendo um trabalho efetivo com aquele que está inserido na rede regular de ensino municipal, seus familiares, escola e professores”, explicou Ghizini.

O Centro de Inclusão realiza o acompanhamento multidisciplinar de alunos com dificuldades de aprendizagem, objetivando seu desenvolvimento, bem como o contato com seus professores e familiares. Atende em torno de 100 crianças, com 7.146 atendimentos anuais. O trabalho é realizado por uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais que atuam nas áreas de psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e arteterapia. Os atendimentos com as crianças retornarão no dia 24 de maio, inicialmente com avaliações e entrevistas agendadas com as famílias.