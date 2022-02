Ghizini entrega 27 chromebooks no Ciep Cidade Jardim

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, entregou 27 chromebooks para os pedagogos do Ciep Professor Octavio Cesar Borghi, do bairro Cidade Jardim, na tarde desta terça-feira (8).

“Havia uma demanda antiga da equipe pedagógica de um computador individual para elaboração do planejamento e organização de seu trabalho. É mais uma forma de garantir condições de trabalho aos nossos profissionais”, salientou o secretário Vinicius Ghizini.

Os chromebooks são equipamentos similares aos notebooks, que executam o Chrome OS, que é o sistema operacional do Google. São equipamentos mais simples, leves e baratos que os notebooks convencionais, uma vez que praticamente todos os dados são armazenados em nuvem, o que confere mais segurança do que manter no próprio equipamento.

Os pedagogos vão utilizar principalmente o editor de texto (Google Documentos) e o de planilhas (Google Planilhas) ao invés do Office. O acesso será pelas contas domínio da Secretaria de Educação, no Google Workspace for Education.