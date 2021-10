Ghizini e Juliana falam ao NM no dia dos professores

O historiador Vinícius Ghizini é secretário de Educação de Americana e falou ao NM neste dia dos Professores.

Vereadora em primeiro mandato, professora Juliana (PT) também falou ao NM a respeito da data e da experiência do trabalho agora ‘dobrado’ de vereadora e professora.

No dia dos professores recebemos muitas mensagens de carinho, de admiração, de gratidão, no entanto, nós professores não vemos essa valorização se traduzir em valorização salarial e em políticas públicas capazes de melhorar nossas condições de trabalho (que são também condições de aprendizagem). Não se vê essa valorização presente de forma permanente concretizada nas falas e ações dentro das administrações públicas e dos parlamentos. Então é um dia pra pensar no papel do professor e da educação considerando que é na escola que se desenham perspectivas de futuro, um dia pra reforçar o carácter político da ação pedagógica e de reconhecer o papel central dos professores no processo de transformação social. A todos os professores que tem resistido frente a ofensiva autoritária e neoliberal, aos que tem se empenhado na defesa da educação, especialmente da educação pública, meu carinho e respeito.