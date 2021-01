Ghizini busca parceria com o Google

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, se reuniu manhã desta segunda-feira (11) por videoconferência, com representantes do Google para apresentação do projeto Google For Education, que é utilizado por diversas cidades.

O projeto engloba uma série de aplicativos gratuitos como simulação de sala de aula virtual, programas organizacionais para professores e pessoal que trabalha nas secretarias, além do Google Drive para operacionalizar os arquivos das escolas. “Foi uma reunião preliminar, mas a intenção da empresa é tornar Americana referência em ambiente virtual para Educação”, avaliou.

Ghizini destacou, ainda, que a ênfase será a formação de professores e pedagogos da rede municipal de ensino, principalmente nesse período de difusão ainda maior do ensino remoto. O prefeito Chico Sardelli, que tem no uso da tecnologia em favor do serviço público um dos nortes do seu Governo, destacou que vê o projeto como um parceiro dos profissionais e alunos. “Os professores de Americana fazem um excelente trabalho com os recursos que dispõem, mas está na hora de modernizar o ensino, colocando a tecnologia na sala de aula. Com a plataforma Google, podemos valorizar os educadores e fortalecer o aprendizado dos nossos alunos.”