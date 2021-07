Gestão. Santa Bárbara sobe e ‘cola’ em Americana. Lideram região

Santa Bárbara d’Oeste subiu e hoje está empatada com Americana no Índice de Gestão Municipal. Apesar de estarem em grupos diferentes, as cidades apresentam a mesma pontuação. As duas cidades aparecem com índice 6,77 (Americana) e 6,76 (Santa Bárbara). Santa Bárbara está no grupo 7 do estudo- composto por cidades Acima de 100.000 habitantes e PIB Per Capita de até R$ 28.636 por ano. Americana está no grupo 8, por conta do PIB maior.

SUMARÉ EM QUEDA E NOVA ODESSA ‘MEDIANA’- Sumaré tem caído nos últimos anos e hoje apresenta índice 5,95. A cidade, que está no grupo 8, já chegou a ter índice 6,74. Já Nova Odessa chegou a ter a melhor ‘marca’ com 6,81, mas caiu e hoje está atrás de Santa Bárbara- com nota 6,48.

METODOLOGIA E ÍNDICES- O IGM-CFA consiste em uma métrica da governança pública nos municípios brasileiros a partir de três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho. Foi elaborado a partir de dados secundários e considera áreas como saúde, educação, saneamento e meio ambiente, segurança pública, gestão fiscal, transparência, recursos humanos, planejamento e outras.

A partir da construção de extenso banco de dados municipais, que foram extraídos de bases públicas como STN, IBGE, PNUD e DATASUS, realizou-se priorização de indicadores e variáveis e, em seguida, por meio de tratamento estatístico, foi possível gerar um resultado para cada dimensão e para o Índice. Assim como boa parte de suas fontes, o IGM será atualizado anualmente.