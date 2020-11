Gerente da boca cai pra DIG depois de 2 meses

(Foto: Polícia Civil)

Um homem apontado como gerente de um ponto de venda de drogas- boca de fumo- foi preso esta quarta-feira depois de dois meses da DIG- Delegacia de Investigações Gerais- de Americana. A prisão aconteceu depois de a equipe encontrar e apreender drogas durante a investigação prévia. Esta quarta, conseguiu-se também localizar o dono das drogas, gerente do ponto de tráfico do bairro Jardim dos Lírios em Americana.

Em julho deste ano, foram encontradas 1.550 porções de cocaína, 1.450 de maconha e um caderno com anotações referentes ao tráfico, no bairro Vila Mathiensen. Sendo assim passaram a investigar mais a fundo, quando encontraram o “gerente” do ponto de drogas, no bairro Jardim dos Lírios.

Nas buscas no carro do investigado, foram encontradas 56 porções de cocaína e dinheiro relacionados ao crime, em sua residência foram localizados mais 490 porções da droga. As drogas da casa são idênticas as que foram localizadas no carro. Essa cocaína apreendida hoje é conhecida nas comunidades como “Cocaína do Helipa”, fazendo referência ao bairro Heliópolis, em São Paulo. A referência veio depois que uma máquina que embalava cocaína de maneira industrial foi apreendida nessa comunidade paulistana.

Os policiais encaminharam todos os itens até a DIG de Americana para fazer a contabilização da quantidade de drogas apreendidas. O rapaz foi preso e também encaminhado à Cadeia de Sumaré.

Após policialpadrao.com.br