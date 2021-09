Como a Geração Z se relaciona online com as marcas

Para entender o comportamento da Geração Z – formada por nascidos entre 1990 e 2010 e conhecida por ser a primeira leva de nativos digitais – e como ele transforma a dinâmica das marcas, a Kantar IBOPE Media, divisão da Kantar especializada em inteligência de mídia, acaba de divulgar o relatório especial “O desafio Z: Comunicação para a geração hiperconectada”, que mostra como ter a Internet sempre à disposição, sem a necessidade de adaptações à tecnologia, impacta a forma como esse público se relaciona, consome e usa a mídia.

Uma das características marcantes da Geração Z é ser altamente conectada: 98% deles acessam a internet. No entanto, conectividade não é só “estar online”. Os gen Zs se destacam, também, pela intensidade do uso da tecnologia: acessam à Internet de mais devices e por mais tempo. Enquanto a população geral navega, em média, cerca de 5h26 por dia, os gen Zs passam 6h45 na web.

O dispositivo mais comum para realizar essa “missão” é o smartphone: 98% acessam a internet por meio dele. Computador ou notebook (37%), Smart TV (25%) e videogame (5%) são as outras plataformas de consumo escolhidas.

Entre os conteúdos mais acessados, por sua vez, as redes sociais têm grande impacto para esta geração. É válido destacar que eles preferem comunicações rápidas, o que faz com que foquem mais em stories (publicações curtas e temporárias) e menos na linha do tempo (posts longos e permanentes).

Apesar de o Facebook ser o mais consumido entre todas as faixas etárias, ganham destaque redes sociais como Instagram, Tik Tok e Twitter, com o uso muito acima do que a média da população.

Relacionamento com as marcas

Por serem altamente conectados, os integrantes da Geração Z são expostos a uma grande quantidade de informação diariamente. Segundo o relatório da Kantar IBOPE Media, as marcas que querem se destacar nesse mar de conteúdo precisam agir justamente como esse público. Ou seja, marcar presença em múltiplos canais.

Quando o assunto é relacionamento, 60% dos gen Zs costumam seguir marcas nas redes sociais. O número está muito acima da população geral: 36%. Ainda vale ressaltar que 62% conversam com muitas pessoas sobre produtos e serviços.

Os dados acima fazem parte da edição de setembro do Data Stories, conteúdo temático lançado mensalmente pela Kantar IBOPE Media.