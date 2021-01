General responsável pelo Enem morre de Covid-19

Morreu nesta segunda-feira o general Carlos Roberto Pinto de Souza, de 59 anos, vítima do coronavírus. Carlos era o diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep, responsável pela elaboração do Enem. O general tratava da Covid desde o ano passado, em Curitiba.

O Inep emitiu uma nota oficial sobre o falecimento, que acontece em meio a pressões para o adiamento do exame justamente por conta da pandemia.

“A presidência do Inep, em nome de todos os seus colaboradores, agradece o trabalho desempenhado com dedicação, entusiasmo, responsabilidade e senso ético pelo diretor Carlos Roberto. Seu nome estará registrado na história do Inep”, diz a nota.

Apesar da Defensoria Pública da União pedir à justiça novo adiamento do exame, o governo Bolsonaro mantém o cronograma.