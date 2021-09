Geisy Arruda lança 3º livro de contos eróticos

A escritora Geisy Arruda lançará na noite desta quinta-feira, 9, a sua mais nova obra de contos eróticos nomeada de: “Não Apague o Meu Fogo: Queime Comigo” a autora contou detalhes de seu terceiro livro.

“No meu livro tem Safadeza durante Home Office , sacanagem com vizinho , Festinha na Faculdade , enforcamento e um pouco de BDSM. Diferente dos outros 2 livros , esse terá nudes. “A minha Nudez é a cereja do bolo, ou a sobremesa, depende do apetite.” Brinca Geisy.

“Foi muito difícil escrever sobre contos eróticos em tempos que as pessoas não podiam se tocar, fazer sexo e tudo mais. Logo, adaptei meus contos à pandemia”, revelou.

Em tempos de quarentena, Geisy Arruda apimentou o isolamento social das pessoas com suas histórias. Segundo a beldade, muitos dos casos relatados são reais.

“Muitas histórias são inspiradas nas minhas próprias relações e meus fetiches, tem situações reais”, disse ela.

O “Não Apague o Meu Fogo: Queime Comigo” é um livro digital com 15 contos eróticos, envolvendo as mais variadas histórias, com muita imaginação envolvida. Desde “espiadinhas”, até histórias com Uber.

“O livro foi escrito junto com a pandemia, todos estavam isolados, com medo e baixo libido. Eu demorei um ano e quatro meses, pois tive muito baixo libido. Ele prova que mesmo nas dificuldades e diante dos problemas, a chama do prazer e o sexo são muito importantes, até para a saúde mental”, revelou ela.

Os outros dois livros de Geisy foram publicados a partir de 2019, quando entrou para o universo da leitura erótica. Os sucessos “O Prazer da Vingança” e “Desejo Favorito”.