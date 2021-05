Gê Fanalli vai pleitear vaga para sair a estadual

Terceiro suplente do PV na Câmara de Americana, Geraldo Gê Fanalli deve pleitear uma vaga para sair candidato a deputado estadual no ano que vem. Em 2019, Gê herdou o cargo do apresentador Guilherme Tiosso, que havia trocado o PRP (partido dos dois) para ser candidato a deputado federal e perdeu a cadeira em um processo na Justiça Eleitoral.

O PV deve ter candidato a estadual em 2022 dobrando com o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Dênis Andia. Com 857 votos em 2020, o empresário do ramo farmacêutico Gê vai tentar se manter no ‘debate público’ e, com o movimento, indica que não pretende abandonar a carreira política.