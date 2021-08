GCM de Sumaré intensifica abordagens educativas nas praças

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Guarda Civil Municipal, realizou no fim de semana mais uma ação preventiva da “Operação Saturação”, com abordagens educativas em praças públicas da cidade – no Portal Bordon, Ângelo Tomazin e também na Praça do Sol – visando conter aglomerações e orientar sobre as medidas de prevenção à Covid-19. Foram atendidas 12 ocorrências de perturbação do sossego público e 35 veículos foram averiguados. A equipe também orientou o fechamento de quatro estabelecimentos comerciais.

As blitze ocorrem todos os fins de semana com base na Lei Municipal nº 6.539/2021, que prevê multas para organizadores e participantes de festas clandestinas e concentrações em praças e avenidas da cidade, além de averiguar e orientar o funcionamento do comércio.

“As operações foram intensificadas nos pontos onde identificamos aglomerações recorrentes, mas contamos com o apoio da população, respeitando e colocando em prática as medidas preventivas e evitando aglomerações nos espaços públicos, festas clandestinas e outros eventos que venham a causar perturbação do sossego público, do bem-estar social e da segurança da comunidade”, disse o secretário de Segurança Pública, Ricardo Zequim.

O trabalho conta com o sistema de videomonitoramento e leitores de placas para identificar concentração de veículos, especialmente em praças pública