GCM de Nova Odessa alerta sobre ‘Golpe do Cupim’

Um golpe cada vez mais comum e que se intensificou com a pandemia. A GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa faz um alerta sobre o chamado “Golpe do Cupim”. Segundo informações da corporação, pelo menos três pessoas do município já foram vítimas dos supostos estelionatários, que se passam por especialistas em controles de pragas e abusam da boa-fé das vítimas para subtrair valores das residências. O mais recente foi registrado na segunda-feira (29).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 9h, três pessoas foram até a residência da vítima, no Jardim Santa Rosa, e informaram que estavam fazendo um trabalho no telhado da empresa vizinha ao imóvel. O trio disse para a vítima que o telhado da sua residência poderia desabar. O proprietário, num primeiro momento, afirmou que não tinha dinheiro, mas os golpistas insistiram e conseguiram entrar na casa para “vistoriar o telhado”.

Em poucos minutos, eles apresentaram um pedaço de madeira podre afirmando ser do telhado da casa da vítima, que estaria “infestado de cupins”. Com receio que o telhado realmente poderia desabar, o homem ligou para a esposa e acabou autorizou a realização do suposto serviço. O trio destacou que, para realizar o serviço, era preciso receber uma parte em dinheiro vivo e o restante, no cartão de crédito.

B.O.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima se sentiu acuada e acabou pagando R$ 2,5 mil a vista, em dinheiro, e efetuou o restante do pagamento com três cartões de crédito. Sem conhecimento do total de parcelas lançadas, pois a máquina não oferecia comprovante de papel, o trio aplicou no primeiro cartão 12 parcelas de R$ 341,25, no segundo parcelaram em cinco vezes de R$ 657,78 e no terceiro, foram mais 12 vezes de R$ 243,75, totalizando R$ 12.808,90.

Além do serviço no telhado, os suspeitos falaram que fariam diversos trabalhos na residência da vítima, como a troca de toda a parte elétrica, pois segundo o trio a rede existente poderia “causar incêndio”, bem como que exterminariam os cupins que supostamente estariam nos fundos da casa. Nenhum dos serviços foi realizado e tampouco foi apresentada nota fiscal ou qualquer outro documento. A vítima alegou que só descobriu o tamanho do “rombo” em seus cartões de crédito após solicitar os extratos bancários.

Os três suspeitos estavam em dois veículos – uma VW Parati de cor preta e um VW Santana Quantum, ambos com placas de Piracicaba. A vítima repassou todas as informações sobre os veículos para os guardas e para a Polícia Civil, e inclusive um número de telefone celular que supostamente seria de um dos integrantes do bando. Durante patrulhamento, a Guarda Civil Municipal localizou os veículos, e o trio foi identificado. Agora, a investigação sobre o suposto golpe será conduzida pela Polícia Civil da cidade.

“Nossa Guarda Civil Municipal agiu prontamente, identificou os veículos e seus ocupantes. Por não localizar nada ilícito, todos os dados foram repassados para a Polícia Civil, que fará agora as investigações. O ‘Golpe do Cupim’ está cada vez mais comum e é importante que as pessoas de bem fiquem cientes e que não venham cair nesta conversa, pois pode sair muito caro”, destacou o comandante da GCM Luciel Carlos de Oliveira. Para ocorrências policiais, o telefone da Polícia Militar é o 190, e o da GCM, o 153 ou o (19) 3466-1900.