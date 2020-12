Gavião-carijó de novo na câmera da AutoBAn na Anhanguera

Mais uma vez, um gavião-carijó pousou em frente à câmera de monitoramento de tráfego da CCR AutoBAn, localizada no quilômetro 97 da Via Anhanguera (SP-330), em Campinas. O flagrante aconteceu na manhã de hoje (15), por volta das 10h, vinte dias depois de um gavião da mesma espécie também ter parado em frente ao mesmo equipamento, no dia 25 de novembro.

Atualmente o Sistema Anhanguera-Bandeirantes conta com 106 câmeras de monitoramento de tráfego, capazes de cobrir quase 100% do trecho administrado pela CCRAutoBAn, concessionária que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, gerenciado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Projeto Guardiões da Mata

Preocupada com a preservação da biodiversidade da região ao entorno das rodovias Anhanguera e Bandeirantes, a CCR AutoBAn firmou parceria em 2009 com a Associação Mata Ciliar por meio do Projeto Guardiões da Mata. Com a parceria, todo animal silvestre resgatado no Sistema Anhanguera-Bandeirantes é encaminhado à ONG, cuja sede fica em Jundiaí, para ser reabilitado e reintegrado à natureza. Com o projeto, a concessionária também aprimora a capacitação de 140 colaboradores que atuam diretamente no resgate dos animais das pistas, além de atuar na educação ambiental das comunidades sob sua influência a fim de contribuir para a preservação da fauna e da flora regional.