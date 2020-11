Gaúchas dando pinta, morena na Sexy e musa com emoji

Musas do Internacional em clima de pegação: Sem limites

O clima esquentou entre as Musas do Internacional durante uma sessão de fotos em dupla. Mi Vargas, a Musa do

Internacional de 2019, e Micheli Rocha, Musa de 2020, posaram sensuais para comemorar os títulos do time do coração. Com muitas carícias, as Musas mostraram entrosamento na cama:

“Acho que para mostrar o amor que temos pelo Internacional não temos pudores. Aqui é tudo sem limites!”, disse Mi Vargas aos risos. Já a atual Musa se sente privilegiada em contar com o apoio da antecessora: “é um prazer poder contar com o carinho e o apoio da Musa de 2019. Espero poder representar nosso Colorado tão bem quanto ela”, disse Micheli Rocha.

A bordo de lingeries vermelhas e brancas, as beldades entraram no clima de pegação, que teve beijos e terminou com

ambas nuas na banheira e depois cobertas apenas pelas faixas de Musas.

“A Micheli é um tesão. Não tem como não se sentir atraída por uma morena como essa. A pegação faz parte e também é uma forma de demonstrar nosso amor ao time”, disparou Mi Vargas após o ensaio. “Tenho que retribuir todo o carinho que estou recebendo da minha antecessora. Nada melhor que uns beijos e carícias para demonstrar minha gratidão. A Mi é linda e me deixou sem fôlego!”, disse Micheli Rocha.

As duas musas participarão do evento coroação do Musa do Brasileirão, previsto para acontecer no final do mês de novembro. Mi Vargas disputará o título do concurso com as demais Musas de 2019 e Micheli Rocha receberá oficialmente a faixa de musa na mesma data.

Fotos: Rodrigo Fariaz / Ag. Luxxus

Estrela da Sexy, Rangel Carlos muda visual para novo trabalho

Morena, loira, e até colorida, Rangel Carlos se assume uma típica camaleoa quando o assunto é mudança. Duas vezes capa da revista Sexy, a modelo não descarta um terceiro ensaio, mas está focada em um projeto autoral e falou

sobre a transição na vida profissional e pessoal.

“Odeio zona de conforto, meu lugar é onde está o desafio. Prova disso são as mudanças que faço na minha aparência, que nitidamente retratam o que estou vivendo naquele momento. Um dia estou morena, no outro, loira, cabelo

azul, rosa, uma camaleoa nata. Gosto me arriscar, me aventurar, me sentir livre e satisfeita naquilo que estou fazendo. Se algo não está me dando prazer, me jogo na estrada para escrever uma nova história. Não fico no lugar que não me cabe. Hoje, estou focada em um projeto de minha autoria e todo feito para mim”, revela a vencedora do reality show Casa das Pimentinhas, promovido pela Revista Sexy.

Sem dar detalhes, a beldade garante que vai surpreender muita gente com o novo trabalho, e já coloriu o cabelo, ficou loira para o novo projeto.

“Felizmente ou infelizmente, as pessoas ainda se assustam com as coisas que eu faço. Não sei se o fato de não ser previsível é bom ou ruim, mas eu gosto de surpreender e, garanto que vou deixar muita gente de queixo caído”, disse.

Musa country Fabíola Jeanne lança emoji

A modelo e Digital Influencer Fabíola Jeanne, vem se destacando cada dia mais em suas redes sociais. A mineira de Cambuí, que esbanja beleza, simpatia e agora com um diferencial que é sua identidade visual: a “Fabi”. A sua identidade visual “Fabi” foi inspirada em seu estilo country, no qual a modelo é apaixonada e inclusive destaque nos concursos de “Rainha do Rodeio”. O look da “Fabi” ficou idêntico ao usado por Fabíola Jeanne em um

dos rodeios sendo ele um dos looks que ela mais gostou até hoje. Os detalhes são realmente perfeitos!

“Eu sou completamente apaixonada pela “Fabi”, minha identidade visual. Ela é uma fofa (risos)!! Fiquei muito feliz em ter uma identidade tão parecida comigo, e o mais legal é que as pessoas que me conhecerem e ver a “Fabi” irão recordar de mim, é algo marcante!

Quero que o Brasil conheça a “Fabi”, garanto que também irão gostar dela”, declarou a Rainha dos Rodeios. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando toda a sua simpatia, elegância e charme. Para poder acompanhar mais sobre a Fabíola Jeanne, basta seguir ela no seu Instagram *@fabiolajeanne *e curtir suas

lindas fotos.