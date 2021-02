Gatos são envenenados no Romano, em Santa Bárbara

Três gatos foram envenenados no bloco 170 do Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara. O caso foi exposto nas redes sociais por um grupo de protetores SPASB-SOS ANIMAIS.

No local, foram encontrados alimentos com chumbinho, substância tóxica, que tem a venda proibida no Brasil, em alimentos jogados aos animais. Dos três, dois morreram e um sobreviveu.