Gatos envenenados no Bosque das Nascentes. Dona salvou 1

Moradores e ativistas de defesa de animais denunciaram que estão envenenando gatos no Bosque das Nações na região do Zanaga em Americana. A empresária Nathalia Motta Oliveira, moradora do bairro, disse ao NM que na segunda um animal morreu e nesta terça ela conseguiu salvar outro que estava envenenado. O Bosque tem uma comunidade de gatos que recebem alimentos de moradores e que tem uma população até controlada.

O administrador da Regional do Zanaga, Anderson Rodrigues, disse que quando a população de gatos aumenta são acionados órgãos de controle, mas não haviam sido registrados recentemente casos de envenenamento de animais de estimação no Bosque ou no bairro.