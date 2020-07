Gato Galático grande opção de entretenimento na quarentena

Quando criança, Ronaldo de Azevedo era considerado sonhador. Entretanto, ele próprio mostrou que sonhar faz bem e é saudável a todas as pessoas. O garoto avoado cresceu e se tornou um dos principais nomes do entretenimento na web com o canal Gato Galáctico no YouTube, contando histórias e trazendo atividades para crianças e adultos. Agora chegou a quarentena.

Em 2020, focado na produção de conteúdo para todas as idades, o canal ‘Gato Galáctico’ conta com mais de 3,5 bilhões de visualizações e mais de 12 milhões de inscritos na plataforma de vídeos, o que o torna um dos produtores de conteúdo mais populares do país. A meta é alcançar o número de 15 milhões de inscritos e ser reconhecido como o principal youtuber brasileiro para se assistir em família.

Ele se destaca também em outras mídias. Tem 1,5 milhão no Instagram e atingiu a marca de 1 milhão no TikTok, aplicativo especializado em vídeos mais curtos, e, durante a pandemia, está fazendo três lives semanais, ultrapassando mais de 20 mil visualizações simultâneas.

“Quero mostrar a todos que criar é bastante saudável. Minha missão é valorizar a arte como ferramenta de aprendizado e crescimento pessoal por meio de conteúdos atrativos e inspiradores”, afirma o youtuber.

Seus conteúdos buscam incentivar a arte e a criatividade. Dessa forma, mais do que os jovens, o público-alvo é a própria família. As crianças assistem aos vídeos, mas os pais também são estimulados a acompanharem ao lado dos filhos por conta dos valores e exemplos positivos que são compartilhados em cada episódio.

Por conta disso, a proposta é expandir a atuação do Gato Galáctico em outras frentes, inclusive off-line. Em julho, ele vai lançar um boneco oficial com seu nome e imagem, desenvolvido pela Ziggle, a agência de licenciamento responsável pela marca Gato Galáctico, em parceria com a Rosita Brinquedos. Os objetivos para 2021 também contemplam shows e streaming de filmes, além de aumentar o casting de colaboradores.

Empresário de entretenimento

Com Maurício de Sousa como inspiração, Ronaldo Azevedo sempre gostou de criar histórias. Quando era mais novo, seu sonho era trabalhar na Disney ou na Pixar. Ele estudou Animação 3D e até chegou a receber proposta de uma grande empresa da Califórnia para atuar como desenvolvedor de games.

Contudo, decidiu não ir. A experiência em estúdios de animação o fez perceber que ele contava as histórias dos outros em vez de criar as suas. Em 2013, resolveu não depender mais das empresas: criou o canal Gato Galáctico no YouTube e produziu a “Turma do Cueio”, atingindo, finalmente, o grande objetivo de desenvolver histórias novas e diferentes.

Por mais de três anos, fazia tudo sozinho: roteiro, gravação e finalização, inclusive de séries animadas. Hoje, Ronaldo é um empresário do entretenimento e conta com sua própria empresa para auxiliar na produção de conteúdo do Gato Galáctico. Possui um estúdio de animação, equipe de edição, ilustração, produção, entre outras áreas.

“Me sentia capaz de criar minhas próprias histórias, de fazer algo novo e diferente. Comecei fazendo animações para meu grupo de amigos, mas com o sucesso foi ficando cada vez maior, até se tornar em um público gigantesco. Busquei ouvir essas pessoas e adaptar com base em suas demandas, impulsionando todo o crescimento desde então”, conclui.