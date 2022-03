Um gatinho cego dos dois olhos está esperando por uma adoção especial e responsável no Centro de Zoonoses de Americana (CCZ).

O animal é macho, se chama Joca, tem aproximadamente 2 anos de vida e já está castrado e vacinado.

Os interessados devem entrar em contato com a Jaqueline através do telefone 19 99141-9413 ou chamar no perfil da Instagram @adocaoccz.