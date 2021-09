A gatinha Lily, de apenas 5 meses de idade e que e não sabe muito bem quando se chama ela pelo nome está desaparecida na região do são Manoel em Americana, mais precisamente no jardim Nossa Senhora do Carmo.

Ela sumiu na rua são Calixto. Saiu de casa era 1 da madrugada, ela nunca teve contato com a rua mas conseguiu escapar.

Contato: 19 989568998- Giovana