Gastos em apps de delivery de comida aumentaram 149% em 2020

Com mais pessoas trabalhando e estudando em casa, os pedidos de delivery dispararam entre janeiro e dezembro de 2020. Segundo um levantamento realizado pela fintech Mobills, os gastos com os principais aplicativos de delivery, como iFood, Uber Eats e Rappi, aumentaram 149% no período. A pesquisa também mostrou que dezembro foi o mês com mais despesas com os pedidos de comida em casa.

Outro estudo, realizado pelo Instituto QualiBest, mostrou que em torno de 26% dos entrevistados gastam entre R$ 40 e R$ 59,99 nos pedidos. O levantamento também revelou que 67% dos usuários pedem comida nos aplicativos aos finais de semana e 46% pedem por falta de tempo para preparar em casa. Além disso, 56% dos que responderam a pesquisa afirmaram que a comida no delivery é uma alternativa por não saberem preparar ou por procurarem algo diferente para comer.

Entrando no segundo ano de pandemia e com a orientação de distanciamento social ainda vigente, uma alternativa de redução de gastos para as famílias pode ser a busca por novas receitas para fazer em casa. Cardápios caseiros acabam sendo mais econômicos em grande parte das vezes. E, mesmo o churrasco, que foi diretamente impactado pelo aumento do preço do quilo da carne bovina, pode ser uma opção com a inclusão de versões com carne suína, mais acessível nos açougues. A chef Ana Spengler criou uma nova versão nessa linha para a indústria de produtos suínos Alegra até para o tradicional hambúrguer.

Ainda na linha de lanches, os acompanhamentos podem fazer a diferença na hora de montar o cardápio. A farofa, por exemplo, pode ganhar novos sabores com a inclusão do bacon, que vai ainda para a maionese. Confira as receitas separadas pela Alegra que podem ser alternativas ao delivery.

Hambúrguer de picanha suína, by Ana Spengler

Ingredientes:

1 peça de picanha suína Alegra

Pimenta preta

Sal

Modo de Preparo: Corte a carne em cubos e moa no moedor de carnes (ou no processador). Misture bem para deixar os hambúrgueres uniformes. Depois, tempere com sal e pimenta e faça o tradicional formato de hambúrguer. Pode ser preparado na frigideira, na chapa de ferro ou na churrasqueira.

Farofa de bacon e batata palha

Ingredientes:

150g de bacon Alegra em cubos

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

200g de farinha de mandioca

100g de batata palha

Salsinha fresca

Sal e pimenta do reino a gosto

Óleo de canola

Modo de preparo:

Coloque um fio de óleo de canola em uma frigideira e adicione o bacon Alegra em cubos. Quando o bacon estiver dourado, acrescente a cebola picada e deixe fritar. Adicione uma pitada de sal e pimenta do reino. Em seguida, coloque o alho picado. Por fim, despeje a farinha aos poucos para não ficar muito seca. Finalize com a batata palha e a salsinha e está pronto para servir.

Baconnaise – Maionese de Bacon

Ingredientes:

100g de bacon Alegra frito

150 ml de leite (gelado)

300 ml de óleo

Modo de preparo:

Coloque o bacon e o leite no liquidificador. Bata até triturar bem o bacon. Continue batendo e vá adicionando o óleo em fio até a maionese ficar bem consistente. Coloque na geladeira por duas horas antes de servir.