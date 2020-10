Gasolina ‘só sobe’ desde maio

O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 1,97% em setembro na comparação com o mês anterior, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que registrou queda entre janeiro e maio, já haviasubido em junho, julho e agosto e voltou a aumentar em setembro, pelo quarto mês consecutivo, chegando a R$ 4,556 e acumulando uma alta de 13,62% em relação a maio.

Na quarta-feira (30), a Petrobras elevou o preço médio da gasolina em suas refinarias em 5%, o que provavelmente deve elevar o valor do combustível nas bombas nas próximas semanas. O aumento é o segundo seguido promovido pela estatal, após um reajuste de 4% na semana passada.

Em setembro, conforme a ValeCard, a maior alta do preço no país foi registrada no Amazonas (4,87%). Por outro lado, o Piauí registrou a maior queda no valor do combustível no período (-2,18%).

Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 29 desetembro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio Branco, Belém e Rio de Janeiro têm os preços mais altos entre as capitais. As capitais com preços mais baixos são Salvador, Curitiba e São Paulo.

Fonte: ValeCard

Preço médio por Estado (R$)

Estado Setembro Agosto Variação (R$) Variação (Percentual) AC 5,106 5,033 0,0722 1,44% AL 4,718 4,613 0,1049 2,27% AM 4,402 4,197 0,2046 4,87% AP 4,016 4,073 -0,0570 -1,40% BA 4,406 4,495 -0,0899 -2,00% CE 4,674 4,505 0,1693 3,76% DF 4,482 4,370 0,1122 2,57% ES 4,458 4,371 0,0869 1,99% GO 4,579 4,453 0,1258 2,82% MA 4,498 4,390 0,1076 2,45% MG 4,662 4,565 0,0976 2,14% MS 4,510 4,424 0,0861 1,95% MT 4,593 4,473 0,1198 2,68% PA 4,732 4,630 0,1024 2,21% PB 4,380 4,306 0,0735 1,71% PE 4,586 4,474 0,1126 2,52% PI 4,540 4,642 -0,1012 -2,18% PR 4,227 4,147 0,0800 1,93% RJ 4,920 4,831 0,0898 1,86% RN 4,622 4,545 0,0764 1,68% RO 4,607 4,551 0,0556 1,22% RR 4,297 4,204 0,0929 2,21% RS 4,506 4,381 0,1249 2,85% SC 4,261 4,188 0,0728 1,74% SE 4,631 4,537 0,0948 2,09% SP 4,194 4,134 0,0599 1,45% TO 4,794 4,680 0,1143 2,44% Geral 4,556 4,468 0,0880 1,97%

Fonte: ValeCard

Salvador e Curitiba têm menores preços entre as capitais

As capitais da Bahia (R$ 4,087), do Paraná (R$ 4,092) e de São Paulo (R$ 4,215) foram as que apresentam preços menores em setembro. Já Rio Branco, no Acre, foi a capital com maior preço médio (R$ 5,003).

Capital Valor médio (R$) Aracaju 4,652 Belém 4,922 Belo horizonte 4,511 Boa vista 4,369 Brasília 4,483 Campo grande 4,478 Cuiabá 4,443 Curitiba 4,092 Florianópolis 4,488 Fortaleza 4,673 Goiânia 4,517 João Pessoa 4,262 Macapá 4,320 Maceió 4,585 Manaus 4,336 Natal 4,528 Palmas 4,860 Porto Alegre 4,432 Porto Velho 4,524 Recife 4,488 Rio Branco 5,003 Rio de Janeiro 4,898 Salvador 4,087 São Luís 4,507 São Paulo 4,215 Teresina 4,386 Vitória 4,323 Geral 4,496

Fonte: ValeCard

Sobre a ValeCard

A ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento eletrônicos do Brasil e oferece soluções completas e integradas para gestão de frotas e benefícios.

https://www.valecard.com.br