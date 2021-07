Garoto menor roubou mercado e foi pego

Um adolescente foi apreendido após roubar o caixa do supermercado Paulistão, em Americana, na noite da quarta-feira. O caso aconteceu por volta das 20h20, na Avenida Dr. Antônio Lobo. Os soldados PM Corrêa e Davidson da Polícia Militar foram informados de que o roubo tinha acabado de acontecer. A vítima, caixa do supermercado, disse que o assaltante levou R$ 65.

Com as características do autor, a equipe iniciou patrulhamento e conseguiu localiza-lo próximo ao Mercado Municipal. O mesmo alegou ter feito o roubo ameaçando a vítima de estar armado.

Foi encontrado os R$ 65 furtados, um celular Samsung de sua propriedade, máscara de proteção e um isqueiro de marca Bic. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o menor prestou depoimento e posterior transferido a Fundação Casa.

Após policialpadrao.com.br