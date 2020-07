Criança barbarense de apenas 4 anos morre de coronavírus

Uma criança de apenas 4 anos morreu de coronavírus na madrugada desta segunda-feira. Isabela morava em Santa Bárbara d’Oeste.

Isabela – que era filha única – teria contraído o vírus no início do mês e estava internada no hospital da PUC em Campinas. Os pais da criança também teriam contraído a doença. A mãe é enfermeira, em Americana, e vem recebendo inúmeras mensagens de apoio nas redes sociais.

A garotinha estudava na EMEI Rita de Cássia, em Santa Bárbara. A prefeitura ainda não foi notificada da morte de Isabela.

Veja um dos depoimentos deixados nas redes sociais da mãe da criança:

Até quando, vão continuar achando que é um simples vírus, que só mata idosos, ou pessoas do ” Grupo de Risco”??

Até quando profissionais de serviços essencias que não podem ter o privilégio de se isolar, vão pagar com suas vidas, ou com a vida dos seus???

Hoje uma mãe chora!

Um coração sangra..

Sua única filha.. 4 aninhos

Uma criança desejada…amada..o amor da casa!

Se foi..

A gripezinha levou…

E junto se foi uma família,uma mãe,um pai que nunca mais serão os mesmos..

E deixando em nós profissionais de saúde esta sensação, de impotência, de estar enxugando gelo, de estar REMANDO, contra a maré…

De exaustão..de revolta e profunda tristeza, por cada vez mais, pessoas inocentes, pagando com suas vidas, atos de ignorância e, total falta de compaixão com o próximo!