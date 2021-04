Garota fez 18, foi pro tráfico e ‘deu ruim’

A Guarda Municipal de Americana deteve uma garota por tráfico de drogas. Ela levava um tijolo de cocaína para o Rio de Janeiro e receberia R$ 1 mil para fazer a entrega. Com 18 anos, ela foi detida pela equipe Romu Canil da na noite da quinta feira (15). Por volta das 23:15, equipe com Subinspetor Azanha, GCMs A. Fernandes, César e K9 Draco, interceptaram um Renault Sandero que era ocupado por duas pessoas no cruzamento das ruas Prosperidade e Triunfo no Jd. Boer.

Durante a abordagem, o rapaz se identificou como motorista de aplicativo, informando que iria receber R$ 250 para levar a passageira V. D. M até a Rodoviária de Campinas.