Garota de 15 anos fumava um com namorado. Ele foi em cana

Uma adolescente garota de 15 anos foi encontrada durante ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no final da tarde desta terça-feira no jardim Europa. Ela estava com namorado, acusado de trabalhar para o tráfico. A ação foi por volta das 17:45h na rua Dinamarca e o caso registrado como tráfico de drogas e corrupção de menor.

A equipe tática fazia patrulhamento no bairro quando foram avistadas algumas pessoas soltando pipas com linhas chilenas/Cerol, o que motivou a abordagem. Durante a averiguação foi sentido um forte odor de maconha vindo de dentro de um VW Gol estacionado que J., 19, assumiu ser de sua propriedade.

Feita averiguação no veículo foi encontrada uma adolescente de 15 anos consumindo um cigarro de maconha. Dentro do carro foi localizado mais um cigarro de maconha que J. assumiu ser de sua propriedade. A adolescente informou residir em Campinas e que estaria passando uns dias na casa de seu namorado (J), morador do jardim dos Lírios em Americana.

Os documentos do carro mostravam que o licenciamento estava em atraso e o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Todos os fatos apresentados pelo plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos determinou a prisão em flagrante de J. Por infringir o Art°33 Da lei 11.343/06 , Art°244-B do estatuto da criança e adolescente permanecendo o mesmo a disposição da justiça, adolescente foi liberada a seu responsável legal e o veículo recolhido ao pátio municipal.