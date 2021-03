Gamers. Maioria prefere jogar com os amigos

Levantamento feito pela Nimo TV, plataforma de streaming com foco na transmissão de jogos eletrônicos, conteúdos criativos e esports, mostra que 73% dos gamers preferem jogar entre amigos, enquanto 27% não se importam de jogar com pessoas desconhecidas. Esmiuçando ainda mais esses dados, 70% dos respondentes também preferem jogar em equipe contra 30% que preferem jogar sozinhos, em companhia apenas da tela e do jogo escolhido.

A escolha do jogo também está de acordo com o público que respondeu preferir jogar em grupo: 78% gostam mais de jogos multiplayers (com dois ou mais jogadores) contra 22% que preferem single player (com apenas um jogador). Para Rodrigo Russano Dias, gerente de Marca e PR da Nimo TV, os resultados da pesquisa apresenta não só as preferências do público da plataforma, como consegue moldar um cenário macro do mundo dos games.

“A procura pelos games vem crescendo consideravelmente e durante este período desafiador de pandemia, continuou apresentando bons resultados, indo na contramão de outros mercados”, comenta Russano. “A Nimo TV teve um acréscimo de 25% na audiência no último ano, tendo jogos multiplayer como GTA RP, Free Fire, Mobile Legends e Arena of Valor foram grandes propulsores desses resultados”, complementa.

Outra questão levantada pela pesquisa foi o estilo de jogo preferido pelos gamers. 72% responderam que gostam mais dos games FPS (First-Person Shooters, em inglês) – jogos onde o jogador assume o controle do personagem, tendo a mesma visão que ele, trazendo realidade para partida -, enquanto os jogos de estratégia ou RPG contam com a preferência de 28% dos entrevistados.

Apesar de mais de 80% do público da Nimo TV ser consumidor de jogos mobile, a plataforma perguntou se também acompanhavam competições de games que rodam apenas em computador. 73% afirmou que assiste esse tipo de campeonato enquanto apenas 27% se restringe aos jogos para celular.

“Esse resultado nos mostra que mesmo com o crescimento dos jogos e esports mobile, o público dessa plataforma também se interessa por outras modalidades de games e tem o hábito de acompanhar as competições de jogos para computador”, comenta Luis Soares, gerente de Esports da Nimo TV. “Aqui podemos apontar vários fatores, mas acredito que o principal é que boa parte do público mobile também é um potencial consumidor de jogos e campeonatos para computador. Esse comportamento vai ao encontro da estratégia da Nimo TV em ampliar a sua base de conteúdo e influenciadores de games exclusivos para PC”, complementa.

O levantamento foi realizado pela Nimo TV na segunda semana de fevereiro de 2021 e foi respondido por mais de 9 mil pessoas.