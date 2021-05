Gama tenta dispersar aglomeração de quase 500 pessoas e recebe pedradas

Por determinação do controle da Guarda Municipal, ume equipe se deslocou até a Avenida Campos Salles, esquina com a Rua Dom Barreto para atender uma denúncia de aglomeração de pessoas, consumo de bebida alcoólica, drogas, som alto e atos de vandalismo, na noite deste domingo.

A informação é de que pelo local haviam quase 500 pessoas impedindo a passagem pela rua e que estariam jogando garrafas na via pública e em residências próximas.

Assim que a equipe chegou, ao descer da viatura, os patrulheiros foram recebidas com pedras, sendo necessário apoio imediato, além do disparo de 8 munições anti-motim (balas de borracha) para dispersar a multidão e restabelecer a ordem no local.

Foi logrado êxito em abordar C. H. S. P. de 18 anos, que estava jogando pedra contra as equipes, além de M. R. S. de 18 anos e uma mulher, K B. S de 23 anos, que com palavras de baixo calão, desacatou as equipes, nas quais, os mesmos foram detidos e conduzidas até a central de polícia judiciária (CPJ), onde foi elaborado o TCO de desacato e partes liberadas após registro dos fatos.

Até o término do serviço, não foi tomado ciência de nenhum ferido pelo local. Nenhum GCM se feriu e nenhuma viatura foi danificada.