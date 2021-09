Gama resgata gavião coberto de óleo

Equipe da Guarda Municipal de Americana foi solicitada para resgatar um animal silvestre -ave- que estava coberto de óleo, no bairro São Roque, no sábado.

As primeiras informações da solicitante davam conta de que seria uma coruja, mas ao chegar no local, equipe do Grupo de Proteção Ambiental (GPA) constatou que tratava-se de um gavião. A solicitante afirmou que chamou a guarda por não saber lidar com o socorro do animal.

O controle da Gama tentou contato com vários colaboradores, mas não obtive êxito quanto à destinação e os devidos cuidados da ave. Realizado o contato com a Policia Militar Ambiental, também não conseguiu auxílio naquele momento.

Diante dos fatos, a ave foi conduzida até a sede da Gama, onde após cuidados de retirado o excesso de óleo, ficou no aguardo da entrada do biólogo de plantão do Parque Ecológico, onde receberá os devidos cuidados e posterior destinação adequada.