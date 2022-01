Gama recebe denúncia de sacola escondida; era muita droga

Durante patrulhamento pela Rua das Violetas, no bairro Cidade Jardim, em Americana, por volta das 19h10 desta quarta-feira, a equipe foi abordada por uma pessoa, que não quis se identificar, informando que observou um indivíduo de camiseta escura entrando no mato e escondendo uma sacola.

Diante da informação recebida, a equipe realizou trabalho de faro com a cadela Hanna, e foram localizadas 633 porções de substância branca semelhante a cocaína, sendo 342 embaladas em plástico transparente e 291 embaladas em plástico azul (conhecidas como NINE – NINE ).

As drogas foram apresentadas na delegacia, pesando 330 gramas.