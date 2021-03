Em operação, Gama busca por drogas e delitos no Lírios

Equipes da Guarda Municipal de Americana realizaram, na noite desta quarta feira(24), Operação Saturação, no bairro Jardim dos Lírios, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, roubo, furto e outros delitos.

Foram abordados e averiguados diversos indivíduos. A equipe Romu Canil com os GCMs Lopes, Machado e K9 Draco abordaram um indivíduo na quadra de esportes na Rua dos Lilases e com ele foi encontrado 8 porções de maconha e R$ 50 em dinheiro.

Já na Rua das Siriemas com Violetas, Subinspetor Queiroz, GCMs J. Eduardo e Bruno abordaram A. A. S de 32 anos e com ele foi localizado 8 pedras de crack e R$ 58 em dinheiro.

Com apoio do Subinspetor Charles, GCMs Edson e Nelson, ambos foram encaminhados a central de polícia Judiciária (CPJ) e autuados por porte de drogas e liberados posteriormente.

Durante a operação, as equipes ainda realizaram fiscalização de trânsito pelo bairro, onde foram autuados e apreendidas por irregularidades, um total de 4 motocicletas. Ainda foram realizadas averiguações em uma residência, onde foi realizado trabalho de faro com o apoio do cão Draco, mas nada de irregular foi localizado.

Participaram dessa operação:

VTR-202 Gcm Saladine, Sub Archioli, Sub Oliveira e Sub Andrade

VTR-203 Gcm Amâncio e Gcmf Jessica

VTR-205 Gcm Gustavo e Gcm Teodoro

VTR-200 Gcm Cleiton e Gcm Rodolfo

VTR-190 Gcm Bruno, Sub Queiroz, Gcm J.Eduardo

VTR-167 Gcm Edson, Gcm Vieira, Gcm Nelson

VTR-168 Gcm Lopes, Gcm Machado e Cão Draco.

VTR-192 Gcm Cristian e Gcm P.Oliveira

VTR-193 Gcm Roberto e Gcm Rene