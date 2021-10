Motoristas de aplicativo ‘pegam’ dupla que roubou colega

Equipe da Romu com Subinspetor J. Eduardo, Roque e Edson foram acionados via controle da Guarda Municipal na noite desta segunda-feira (04), no bairro Nova Carioba, com a informação de que motoristas de aplicativos haviam detido dois indivíduos que haviam praticado um roubo a um terceiro motorista na noite de domingo(03).

Um motorista, de 46 anos, teria recebido uma chamada e buscou os dois indivíduos e, antes da corrida terminar, recebeu um golpe “gravata” de um deles, sendo ameaçado com uma faca e teve seu celular roubado. Os motoristas se juntaram e começaram uma investigação, conseguindo localizar os criminosos através das redes sociais.

No local, a equipe se deparou com um menor de 17 anos e um rapaz de 21 anos que confessaram participação no roubo. A dupla afirmou que vendeu o aparelho celular roubado. O comprador, de 21 anos, não foi localizado de imediato, mas compareceu na Central de Polícia Judiciária e devolveu o aparelho. No local, ele afirmou que comprou o aparelho por R$150 com a promessa de que receberia a nota fiscal. O mesmo orientado e liberado em seguida, onde irá responder por receptação culposa.

O menor foi autuado por ato infracional, ficando à disposição da polícia judiciária. Já o outro indivíduo foi autuado o Art. 157, sendo recolhido ao sistema prisional.