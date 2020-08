Gama prende 1 por tráfico na Praia Azul

A Guarda Municipal de Americana/Gama prendeu um homem por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira na região da Praia Azul. A ação da equipe de Romu Subinspetor Celso, Gcms Vieira, Bruno, J Eduardo foi na rua Antônio Menegatti, Parque D Pedro II por volta das 20:50h.

A equipe observou um homem montado em uma motocicleta e ao seu lado outro rapaz que, percebendo a aproximação da viatura jogou algo em um terreno baldio, porém sem tempo hábil, ambos foram abordados.

Submetidos a busca pessoal, o pintor E.J.S.P., 33, que estava ao lado da motocicleta tinha consigo um aparelho de telefone celular, R$316 em espécie e uma pedra de crack. Já com o segundo homem estava a quantia de R$30.

Após breve entrevista, confessou ter se dirigido ao local para comprar cocaína, quando foi surpreendido pela chegada da equipe. Realizado em seguida uma averiguação no terreno baldio, localizado uma meia contendo em seu interior 11 pedras de crack e 13 eppendorf de cocaína.

Entrevistado, declinou que estaria no local para adquirir drogas. Ambos indivíduos detidos e apresentados a delegacia de polícia deliberando autoridade policial pela prisão em flagrante do individuo que havia jogado algo, apreendidas as drogas, dinheiro e telefone celular encontrados. Já o segundo indivíduo liberado após procedimentos cartorários de polícia judiciária.