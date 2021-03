Gama prende 1 e investiga outra por tráfico em Americana

Gama prendeu um homem e investiga uma mulher por tráfico em Americana . O caso aconteceu na Estrada Ivo Macris bairro Monte Verde, região do Pós Represa. Eles estavam trabalhando no preparo da droga nesta quarta-feira por volta das 17:30h quando foram abordados.

A Equipe de Romu Subinspetores Charles, Celso, Gcms Dinael, Salvato fazia patrulhamento Tático de Romu pelo bairro Milton Santos, equipe informada por populares de que no local dos fatos haveria pessoas “picando” drogas. Durante as diligências, avistado duas pessoas correndo e adentrando ao local da denúncia. Oportunidade em que fomos atendidos pela sra T.R.S.F. e após indagada, alegou não ter visto ninguém na casa e que a equipe poderia ingressar no imóvel para averiguação, sendo franqueada a entrada da equipe e avistamos um indivíduo alegando ser o marido de T., autorizando a continuidade do trabalho. Na continuidade das buscas, ao chegar na entrada da sala, fora sentido odor específico a maconha. Durante a busca, fora localizado embaixo da cama uma sacola plástica contendo em seu interior várias embalagens para o embalo das drogas, bem como diversas giletes, “peças de cocaína, crack, balança de precisão, várias pedras de crack embaladas prontas para a venda e uma porção de maconha. Já na cozinha, no interior da geladeira mais uma peça de maconha encontrada. Indivíduo de pronto assumiu que toda droga e apetrechos eram de sua propriedade e que realmente comercializava as drogas. Dinheiro também fora encontrado durante a averiguação. Assim, ordenada voz de prisão e ocorrência encaminhada a unidade de polícia civil, onde após procedimentos cartorários de polícia judiciária, autoridade policial signatária deliberou pela prisão em flagrante delito e indivíduo recolhido ao ergástulo de Sumaré. Drogas, dinheiro e apetrechos para tráfico apreendidos em auto próprio.