Gama pega bonsai de maconha no Zincão

Agentes da Guarda Municipal de Americana/ Romu Gama descobriram algo como que um bonsai de maconha na área verde conhecida como Zincão, no Parque da Liberdade na tarde desta quinta-feira. A apreensão de drogas aconteceu por volta das 16.

A operação saturação foi realizada nas áreas verdes na região do Parque da Liberdade e adjacências. As equipes de Apoio e Canil com emprego do cão Draco entraram na região de mata e, após procedimentos de faro, em um determinado local, foi localizado um pé de maconha e outras 47 porções da mesma substância.

Na ocasião, nenhuma pessoa foi encontrada nas imediações de onde as drogas foram localizadas. Ocorrência encaminhada a delegacia de polícia e drogas apreendidas em auto próprio.