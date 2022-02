A Guarda Municipal de Americana, realizou, na manhã desta terça feira (22), a “Operação Saturação” em torno da linha férrea na Região Central, com o objetivo de coibir o tráfico e uso de drogas. Imagens de drone auxiliaram no monitoramento.

Pelo local, foram abordados cerca de 10 indivíduos. Com apoio da Romu Canil e o K9 Draco, dois indivíduos foram detidos com pedras de crack e apresentados no plantão policial para averiguação, onde foram ouvidos e liberados.