Gama mais ativa com novo comando

A Gama apresentou esta segunda-feira dados robustos que indicam que a corporação está mais ativa com o novo comando. O número de ocorrências atendidas pela Guarda Municipal de Americana nos dois primeiros meses do ano tem superado os atendimentos prestados no mesmo período do ano passado. Em alguns casos, o aumento é bastante significativo, como as ocorrências de flagrantes apresentadas à Polícia Civil, que em fevereiro de 2021 foram 64 e no ano anterior ficaram em 18.

Em fevereiro, foram 24 pessoas presas em flagrante, com dez flagrantes de furto, sete de tráfico de drogas, um foragido da Justiça, quatro de violência doméstica e dois por roubo à agência dos Correios, ocorrido no dia 23. Além disso, houve 72 atendimentos relacionados a cumprimento de medidas protetivas realizados pela Patrulha Maria da Penha. Em fevereiro de 2020, foram 19 presos em flagrante, e em 2019, seis pessoas.

Os flagrantes por furto foram dez este ano; quatro em 2020 e dois em 2019. Os por tráfico de drogas, foram sete em 2021, quatro em 2020 e nenhum em fevereiro de 2019.

Dois flagrantes de roubo foram registrados em 2021 e 2020, e um em 2019. O número de flagrante de violência doméstica foi de quatro em 2021 e 2020, e três em 2019.

Foram apreendidos, ainda, 629 gramas de cocaína, 128 gramas de crack, 448 gramas de maconha, três gramas de ecstasy e 69 gramas de skunk.

Todas essas estatísticas se referem aos meses de fevereiro deste ano e dos dois anos anteriores.

No total, foram 633 atendimentos de natureza diversa, entre abordagem de pessoas em atitude suspeita, casos de poluição sonora, apoio a ações da Vigilância Sanitária, coibição de infrações de trânsito, queimadas e descarte irregular de materiais inservíveis.

“Os números são reflexo do ótimo trabalho realizado pelos patrulheiros no combate à criminalidade e no atendimento às necessidades da população. São profissionais bastante dedicados, que não medem esforços no cumprimento de seus deveres”, afirmou o comandante da corporação, Marco Aurelio da Silva.

Janeiro – No mês passado, foram 21 casos de flagrante, com sete de furto, 11 de tráfico de drogas, dois de violência doméstica e um de pesca predatória na Represa do Salto Grande. Ao todo, foram 25 pessoas presas em flagrante.

Os GCMs fizeram a apreensão de 443 gramas de cocaína, 228 gramas de crack, 2,6 quilos de maconha, meio litro de lança-perfume e cinco gramas de LSD.

O Grupo de Proteção Ambiental (GPA) contabilizou 153 atendimentos em janeiro.