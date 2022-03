Gama localiza veículos furtados; foram devolvidos aos donos

A Guarda Municipal de Americana localizou, nesta quarta-feira, dois veículos produtos de furto.

Um deles, um Celta, foi encontrado após uma denúncia às margens da Rodovia Ivo Macris. No sistema da corporação constava que o veículo havia sido roubado na data de 22/03/2022. O proprietário compareceu ao local e os fatos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ). Todos foram ouvidos. O veículo e o proprietário foram liberados.

Já o outro veículo, uma Captiva, foi localizado por agentes pela Rua Valência, no Jardim Bertoni. Os fatos foram apresentados no plantão policial e o proprietário foi acionado, informando que o veículo havia sido levado durante um roubo a residência nesta quarta-feira, no bairro Jardim América II.