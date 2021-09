Gama lança o “Fiscaliza Cidadão” para receber ajuda da população

A participação do cidadão nos processos de fiscalização já é uma realidade em muitos municípios. Com isso, a Guarda Municipal de Americana criou um novo projeto, o “Fiscaliza Cidadão”.

Com ele, o cidadão, ao constatar e flagrar irregularidades como, descarte irregular de resíduos, queimadas e maus tratos, poderá registrar o ato através de vídeos e fotos e enviar para Gama através do whatsapp 19 34618631, que receberá a denúncia e tomará as providências cabíveis contra o suposto acusado, sendo constatado a infração através das imagens.

Muitas pessoas, ainda, utilizam a imprensa, internet, através de redes sociais e os meios de comunicação como formas de denunciar as irregularidades constatadas, causando muitas vezes, grandes repercussões e o novo programa auxilia na atuação de forma mais específica da Guarda.