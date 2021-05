Gama “interrompe” tentativa de homicídio em Americana

Equipe da guarda municipal de Americana estava em deslocamento para apresentar uma ocorrência no plantão policial quando, ao acessar a rua São Vito, por volta das 22:40 desta terça-feira, observou 3 indivíduos no meio da via pública.

Um rapaz de 30 anos estava com um facão na mão desferindo golpes contra um outro homem, este de 34 anos. Ao perceber a presença da viatura, o autor dos fatos tentou fugir do local, contudo ambos foram contidos pela equipe. A equipe observou que a vítima tinha ferimentos no pescoço e cabeça.

Diante dos fatos, as partes foram apresentadas no plantão policial, onde a autoridade local, após tomar ciência dos fatos e ouvir todos os envolvidos, ratificou voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio no autor dos fatos, que foi encaminhado ao sistema prisional.