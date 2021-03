Gama interdita mais uma festa clandestina; evento falava em 250 pessoas

Equipe do Canil da Guarda Municipal de Americana recebeu uma denúncia via rede social de que na Rua Córrego da USP, região do Bairro Monte Verde, iria ocorrer um evento com lista confirmada de 250 pessoas, porém o local onde seria realizada a festa só seria divulgado após as 22h00 hs.

A equipe foi informada sobre o local do evento por volta das 23hrs, onde juntamente com as VTRs de apoio se deslocaram até o endereço, onde foi constatado o evento com aproximadamente 30 pessoas, as quais foram abordadas, averiguadas e nada de ilícito encontrada com as partes e veículos após o procedimento de faro com o cão Draco.

Diante dos fatos, responsáveis do evento foram identificado, qualificado e após liberado. O proprietário do som também identificado onde seu veículo e aparelhagem de som foram recolhida ao depósito municipal. Todas as partes foram orientadas e o evento finalizado.